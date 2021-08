De acuerdo con la normatividad de los Juegos Olímpicos, los metales más valiosos son los de oro y la delegación que posea más encabezara el medallero. Tal es el caso de China, que con 32 preseas doradas es líder de la clasificación.

Hasta la mañana de este miércoles, los chinos acumulaban un total de 70 medallas, nueve menos de las que tiene Estados Unidos, pero con 32 oros por 25 de los norteamericanos, algo que parece no agradó a dos de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos.

The New York Times y The Washington Post presentaron un conteo diferente al oficial que ha sido criticado en redes sociales, ya que organizaron el medallero en función de la cantidad de metales y no por el mérito de los mismos para que de esta forma Estados Unidos quedara como líder.

El periodista Joshs Katz de The New Yotk Times, dejó entrever que el rendimiento de los países se puede interpretar de distintas formas ya que “depende de a quién uno le pregunta y cómo se cuentan (las medallas)”

¿En qué lugar va México en el medallero de Tokio 2020?

México se encuentra en la posición 76 con solo tres medallas de bronce, alcanzadas en las disciplinas de tiro con arco mixto, clavados sincronizados en el trampolín de tres metros (femenil) y halterofilia (femenil): ningún atleta masculino ha ganado una medalla individual.

Las esperanzas de la delegación azteca para alcanzar el oro se reducen cada día más, Rommel Pacheco quedó en sexto lugar en el trampolín de tres metros, la Selección de futbol cayó ante Brasil en las semifinales y las nadadoras Nuria Diosdado y Joana Jiménez no alcanzaron el podio en la final de natación artística.

Pero todavía hay oportunidad con las clavadistas Alejandra Orozco y Gaby Agúndez que están en la semifinal de la plataforma de 10 metros individual, así como Daniela Gaxiola que clasificó a los cuartos de final en ciclismo de pista