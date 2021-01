Procedente del Deportivo San Pedro de Guatemala y ex integrante del Tricolor que conquistó el título en Perú 2005, bajo el mando de Jesús Ramírez, se une al plantel de Cancún FC para el Torneo Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX.

Cancún FC suma un nuevo refuerzo a sus filas para el próximo Torneo Guardianes 2021 de la Liga de Expansión MX. Se trata de César Osvaldo Villaluz Martínez, procedente del Deportivo San Pedro de Guatemala y ex integrante de la Selección Mexicana Sub 17, en Perú 2005, que conquistó el título bajo el mando de Jesús Ramírez: “Estoy muy contento de estar acá, con un nuevo equipo y jugadores con los que me ha tocado compartir cancha y un cuerpo técnico que también conozco, algo muy bonito reencontrarse con todos ellos, formar parte de este proyecto y prepararse para dar lo mejor”, sentenció.

Villaluz surgió de Cruz Azul. Además de formar parte de La Máquina, el mediocampista defendió los colores de Jaguares de Chiapas, San Luis, Celaya, Deportivo Cacereño (España) y recientemente, Deportivo San Pedro (Guatemala).

El futbolista militó con la escuadra guatemalteca desde el Apertura 2018, con el que anhelaba el ascenso a la Liga Nacional de Guatemala: “Me ha tocado ver la Liga de Expansión, con muchos jóvenes con cualidades y deseos de trascender. Ojalá y pueda seguir creciendo para que esos jóvenes también logren sus objetivos. Cancún FC es un equipo muy bien consolidado. En el torneo anterior, le fue bien, obvio, se quedó con la espinita de conseguir algo importante, así que en este próximo torneo, sin duda, estamos enfocados en hacer historia. El reto de cada jugador es dejar huella en cualquier club. Me tocó estar fuera dos años fuera, me fui a Guatemala con el Deportivo San Pedro. Ahora, me toca regresar a México, ojalá y se den las cosas”, manifestó.

Mientras tanto, ‘La Ola Futbolera’ continúa con su pretemporada de cara a su debut en el Clausura 2021, el próximo miércoles 13 del presente, como visitante ante Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

FICHA TÉCNICA

CÉSAR OSVALDO VILLALUZ MARTÍNEZ

Fecha de Nacimiento: 18/Julio/1988

Lugar de Nacimiento: Ciudad de México

Estatura: 1.70 metros

Posición: Mediocampista

Trayectoria: Cruz Azul, San Luis, Chiapas, Celaya, Deportivo Cacereño (España) y Deportivo San Pedro (Guatemala).

Títulos: Campeón del Mundo con la Sub 17 (Perú 2005)

COMPLEMENTOS INFORMATIVOS

NUMERALIA

2 años militó en el futbol guatemalteco, con el Deportivo San Pedro (fue capitán de su ahora, ex equipo)

2019 Subcampeón del Torneo de Copa de Guatemala, muy cerca de lograr la promoción a la Liga Nacional de ese país para la Temporada 2020-2021

32 años la edad del mediocampista de ‘La Ola Futbolera’

Dirección de Comunicacción y Prensa Cancún FC