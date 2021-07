Este viernes durante las primeras prácticas previas al Gran Premio de Austria, Sergio ‘Checo’ Pérez, no tuvo el mejor rendimiento, en una pruebas que debió adelantarse debido a la amenaza de lluvia, que podría afectar a los corredores.

Durante los 60 minutos de pruebas libres, los pilotos debieron aprovechar al máximo antes de que el agua se hiciera presente en la pista del circuito de Spielberg, perteneciente a la escudería Red Bull Racing.

El piloto mexicano no logró explotar el potencial de los neumáticos rojos y se situó undécimo con una mejor marca de 1m 05.516s, mientras que su compañero Max Verstappen terminó en el tercer escalón con 1m05.516s.

El líder fue el inglés Lewis Hamilton de Mercedes, con un tiempo de 1m04.523s, que o coloca como el favorito para poder vencer en el Gran Premio de Austria, en la carrera parejera con la escudería austriaca, seguido por su coequipero Valterri Bottas en el segundo lugar.

Aston Martin quedó en la tercera plaza: Lance Stroll y Sebastian Vettel en las posiciones restantes dentro de los cinco primeros, aunque a 0.745 segundos después de Hamilton.

AlphaTauri llevó a Yuki Tsunoda y Pierre Gasly a la sexta y octava posición, con Fernando Alonso, Lando Norris y Antonio Giovinazzi cerrando el Top 10.

FP2 CLASSIFICATION

A solid day of running for Mercedes, Aston Martin and AlphaTauri 💪#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/xpRhwM6WOm

— Formula 1 (@F1) July 2, 2021