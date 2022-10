Finalmente llegó la decisión oficial de la dirección de carrera tras una larga espera y se confirma la victoria de Checo Pérez en el Gran Premio de Singapur tras recibir cinco segundos de sanción por no respetar el safety car.

Fue un triunfo sufrido para el mexicano, quien tomó la punta de la carrera desde la largada y supo aguantar los intentos de Leclerc y todavía tuvo que esperar más de una hora tras la bandera a cuadros para poder festejar con su equipo.

La dirección de carrera informó mediante un par de comunicados que una acción de Checo sí ameritaba sanción de cinco segundos, mientras que la otra quedó únicamente en una reprimenda, con lo que la victoria se concretó con más de dos segundos de ventaja.

Son 5 " y una reprimenda para Checo. Mantiene la victoria

