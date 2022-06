Luego del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez confesó que se encuentra en rehabilitación después del choque que tuvo durante la Práctica 2 en el Circuito Gilles Villeneuve en Montreal, el sábado pasado, cuando el incidente le obligó a salir en la posición 13 para la carrera, misma que no terminó por un problema en la caja de cambios.

En entrevista con Fox Sports, el piloto tapatío aclaró que no se dio cuenta de la lesión hasta un par de días después, por lo que actualmente realiza trabajos de rehabilitación, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la carrera de Silverstone el próximo 3 de julio.

“Siempre es duro el inicio de semana después de un día tan malo pero estoy bien, recuperándome del cuello porque traigo una contractura fuerte después del choque, que no la sentí. Me dolía bastante pero en general bien, todo bien”, reveló en entrevista con Luis Manuel “Chacho” y Diego Mejía, gracias a Inter.mx.

¡NOOOO! ¡CHECO! 😱😰 Sergio Pérez tuvo un fuerte choque. El mexicano trata de meter la reversa pero no puede. Se termina todo para el tapatío en Canadá. #F1xFOX #CanadianGP pic.twitter.com/i5zSjkyal6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 18, 2022

El mexicano respondió una gran cantidad de preguntas de los usuarios que atendieron a la transmisión en vivo. Una de ellas fue sobre la manera como se prepara físicamente antes de cada carrera. Aunque en esta ocasión hay una pausa de casi dos semanas, aclaró que no ha trabajado fuerte por la lesión en el cuello.

“Cada carrera es diferente, ahorita me estoy preparando de la fuerte contractura que tuve en el cuello y no hago ejercicios, estoy en pura terapia de cuello para estar en Silverstone al 100 por ciento. Cada carrera se trabaja diferente porque tu cuerpo está en diferente estado todo el tiempo, hay veces que tienes que tirar más de cardio, fuerza o resistencia. Entonces siempre trabajas diferentes cosas, en (semanas) ‘back to back’ es recuperación muy regenerativa lo que hace”, detalló.

¿Qué falló en el monoplaza de Checo Pérez en el GP de Canadá?

Después del mal momento que pasó Checo Pérez en la Clasificación del Gran Premio de Canadá, donde quedó eliminado en la Q2 y largó desde la decimotercera posición, en la carrera también tuvo mala suerte el piloto mexicano.

El domingo en la pista parecía que todo marchaba bien para Checo Pérez, pues logró avanzar dos posiciones; sin embargo, en la vuelta 9 el piloto de Red Bull abandonó la carrera por algunos problemas que se presentaron en su monoplaza.

En la entrevista con Fox Sports, Checo reveló que la caja de cambios falló porque ya tenía un desgaste importante, y que actualmente Red Bull revisa si no hubo un evento en el auto que comprometiera aún más esa pieza.

“Fue la caja de velocidades, de hecho ya era su última carrera, estaba muy al límite y desafortunadamente falló, son piezas que es difícil de prevenir, más en una pista como Canadá donde hay muchos brincos, estamos checando si el viernes no tuvo un evento importante la caja de velocidades pero son cosas que pasan, desafortunadamente”, explicó.

A lo largo de la temporada, Red Bull ha enfrentado problemas de fiabilidad en el motor, y por ello tanto Checo como Max Verstappen han tenido que abandonar dos Grandes Premios. Sin embargo, no se ha tratado del mismo problema.

“Es importante solucionar estos temas que siempre nos están saliendo diferentes, cada tema de fiabilidad ha sido diferente durante el año, entonces tenemos que seguir trabajando, es un punto que va a decidir el campeonato, sin duda estos ceros son muy caros a estas alturas del campeonato”.