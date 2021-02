Sergio Pérez ha presentado el casco que ha diseñado para su primera temporada con Red Bull. La bandera mexicana ocupará un importante lugar en el elemento que destaque al piloto en casco. El propio ‘Checo’ nos cuenta todos los detalles de su nuevo casco.

Pérez ha presentado el casco que usará en su primera temporada con Red Bull. Uno que usará ya mañana en su estreno con el equipo en un filming day con el RB16B en Silverstone. El mexicano vuelve al color amarillo tras varios años de rosa obligado.

“¡Hola a todos! Me enorgullece presentar el primer casco de Red Bull de mi trayectoria. Tenía muchas ganas de este momento desde que fiché por Red Bull. El casco es algo muy importante para nosotros, los pilotos, y aquí está. Espero que os guste”, ha compartido ‘Checo’.

“Como sabéis, el amarillo siempre ha sido mi color. En el pasado tuve que mantenerlo rosa. Ahora me encanta poder volver al amarillo”, ha destacado.

Uno de los detalles más especiales para ‘Checo’ es el hecho de poder lucir la bandera mexicana en la parte superior, para que sus aficionados le acompañen en todas sus onboards durante la temporada. Su dorsal aparece en amarillo sobre fondo rojo pasión.

“Tenemos la bandera en la parte superior, algo que me parece muy bonito porque se puede ver mientras piloto en la cámara onboard. Para mí, como mexicano, es algo muy especial”, ha añadido.

En la parte de atrás destaca la frase ‘Nunca te des por vencido’, que ‘Checo’ asegura que le servirá como motivación cada vez que se ponga el casco.

“Otro toque especial que he puesto es la frase ‘Nunca te des por vencido’ en la parte de atrás, para que pueda verla cada vez que me ponga el casco. Es como un recordatorio para nunca darse por vencido”, ha explicado.

En los laterales vemos las letras de Red Bull y de los demás patrocinadores, destacados en negro, rojo y blanco en un fondo que combina los colores del equipo.

Lifting the lid on Checo’s first Red Bull helmet 🤩🇲🇽 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/fJyLKqNPbr

— Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021