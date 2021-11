Este fin de semana, plataformas similares a www.betsonly.mx y de apuestas deportivas, no solo han estado pendientes del regreso de las competiciones ligueras de fútbol tras el parón de selecciones por la clasificación al mundial 2022, también el mundo del motor ha sido noticia por el Gran Premio disputado precisamente en Qatar, sede del próximo mundial de fútbol.

Seguro que los amantes de la F1, disfrutaron al volver a ver subirse a un podio a uno de los pilotos clásicos actualmente en activo, Fernando Alonso, que quedó en tercera posición manteniendo la pelea con Checo, que terminó cuarto realizando una gran carrera y mereciéndose más.

Checo se acerca a los mejores pilotos de la historia

No cabe duda que en el podio de Qatar se vieron sobre é, a los tres mejores pilotos de la historia en activo.

Hamilton, Verstappen y Fernando Alonso quien volvió a subirse a un podio 7 años después convirtiéndose en protagonista y quien pelo durante toda la carrera con Checo Pérez, rivalidad en la pista también protagonista en este Gran Premio.

Como pasara en Interlagos, el arranque fue de primera para Red Bull, colocándose de séptimo puesto al cuarto, puesto que tras las cinco primeras vueltas se convertiría en un segundo puesto, casi omitiendo la sanción de las cinco posiciones impuestas horas antes de la carrera.

Checo, tras la salida duró apenas segundos en la posición once dejando atrás a Bottas y Strol colocándose noveno apenas en la primera recta y colocándose sexto tras la octava vuelta con los ojos puestos en el tercer puesto, desde donde Alonso manejó casi toda la carrera, llevando casi al limite su modesto Alpine.

Con Hamilton manejando como si estuviera solo en la pista y a otro nivel, Verstappen parecía alejarse de la dinámica de la lucha por el podio y Bottas y Alonso empezaron a guerrear con Checo por el tercer puesto.

Con las salidas de boxes y sus paradas perfectas para Mercedes y Red Bull, y con el primer y segundo puesto casi decidido el espectáculo de la F1 se centraba en la lucha de Checo Pérez por volver a pisar el podio, que tras su cambio de neumáticos en la vuelta 20 consiguió pasar al español en la 29 viéndose casi tercero en la posición final.

Con Bottas fuera desde la vuelta 34 al sufrir pinchazo en las ruedas, que, tras una mala parada en boxes, terminaba abandonando, la carrera se ponía a favor de Checo y el espectáculo con Alonso parecía seguir hasta el final.

Red Bull no quiso asumir riesgos tras el pinchazo de Bottas y siguió con la estrategia de mantener dos paradas, algo que sirvió a Verstappen por la ventaja que tenía a su favor, pero no a Checo que bajó a séptimo puesto, y temiendo que Fernando Alonso corriera el riesgo de no hacer parada, algo que sucedió y que al español le funcionó para subirse al podio años después, relegando a Checo, tras una gran carrera a cuarta posición, a solo 2.8 segundos de la tercera posición.