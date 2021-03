El futbolista mexicano no ha sido convocado desde septiembre del 2019 con la Selección; en el 2020, él registró uno de sus peores años a nivel deportivo y para este 2021 trabaja para mejorar su rendimiento en la cancha

La lista de futbolistas que participarán en los encuentros de México contra Gales (27 de marzo) y Costa Rica (30 de marzo), ambos encuentro son Fecha FIFA, quedó definida.

Dentro de la lista que conformó Gerardo Martino, estratega del selectivo mexicano, entre los nombres que no están en la lista es el de Javier Chicharito Hernández.

El delantero de 32 años, goleador histórico de la selección, no es convocado desde septiembre del 2019, en aquella ocasión el selectivo mexicano enfrentó al de Estados Unido, en el MetLife Stadium.

En dicho encuentro amistoso, México ganó 3-0 y Hernández fue el encargado de marcar la primera anotación al minuto 48. Después de eso, el jugador no ha sido requerido por Martino.

En diciembre del 2020, el entrenador argentino fue cuestionado sobre la ausencia de Javier en la Selección. “Nadie juega porque es el goleador histórico de la selección, eso no te sostiene, si te sostiene, te sostiene un ratito, no te alcanza para siempre. Porque si no estaríamos hablando y convocando a jugadores como Hugo Sánchez y ya no lo podemos hacer más”, explicó para ESPN.

El originario de Guadalajara, Jalisco, llegó al Galaxy de Los Ángeles en enero del 2020 –su transferencia de Sevilla al club estadounidense se concretó en USD 10 millones- y desde entonces ha disputado 12 encuentros, con lo que acumula 757 minutos en la cancha y registra dos goles –es la menor cantidad de goles que registra en una temporada en su carrera futbolística-.

La campaña 2020 estuvo fuera del 23 de agosto al 7 de septiembre y después no pudo contar con el jugador durante tres juegos en octubre, consecuencia de una lesión en la pantorrilla.

Por otra parte, el equipo registró una de sus peores temporadas el año pasado, al ganar solo seis encuentros. Situación que también tuvo claro el director técnico de la Selección Mexicana, ya que indicó que no quería entrar en un análisis del momento en el que estaba el club. Además, ha dejado claro quiénes son los jugadores por lo que apuesta.

Javier dijo para LA Times que en el 2020 tocó fondo, porque fueron varias situaciones las que vivió el jugador tanto deportivas como personales, además, de la pandemia por COVID-19.

“Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa. Es la realidad. Y la realidad es que yo no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso”, expresó.

En consecuencias, el futbolista se ha preparado para la temporada 2021 de la MLS, la cual comenzará el 3 de abril, y para mostrar su mejor versión se ha ayudado con un entrenador personal y un nutriólogo.

Hernández admitió que tiene una deuda con el club, y sus fans, situación que buscará saldar. Otros de sus objetivos está en regresar a la Selección Mexicana e incluso competir por la posibilidad de disputar su cuarto mundial, lo cual ha expresado en varias ocasiones.