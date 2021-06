Brasil derrotó de forma bastante polémica a Colombia, en la Jornada 4 de la Fase de Grupos de la Copa América 2021.

La Conmebol publicó este jueves la conversación que tuvo Néstor Pitana con sus compañeros que se encontraban en la sala del VAR.

Al 77’, Neymar quiso poner un pase a profundidad, pero el balón rebotó en el árbitro y después llegó a los pies de Renan Lodi, quien lo metió al área para que Roberto Firmino realizara un remate de cabeza y venciera a David Ospina.

Los cafetaleros le reclamaron al colegiado porque creyeron que debió de haber cortado la jugada cuando fue impactado por el esférico, pues de alguna manera intervino en dicha anotación.

La organización sudamericana de futbol explicó que el árbitro tomó la decisión correcta porque “el balón no entra directamente en portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor”, que son las tres acciones por las cuales se debería de detener el juego y reanudar con un bote a tierra.

Los encargados del VAR también revisaron si el delantero del Liverpool no estaba en posición adelantada, mientras que Néstor Pitana le pedía calma a los dirigidos por Reinaldo Rueda.

El cuarto árbitro sorprendió al agregar 10 minutos de compensación. Al 100’, Casemiro subió al área para rematar en un tiro de esquina y puso el 2-1 definitivo en la pizarra electrónica del Estadio Nilton Santos.

Brasil avanzará a la siguiente ronda como líder del Grupo B gracias a que tiene 9 y aspira a 12 puntos porque en la última fecha se medirá ante Ecuador en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

Colombia está de momentánea en el segundo puesto con 4 puntos, descansará en la Jornada 5, pro ya aseguró su participación en los Cuartos de Final de la Copa América 2021.