Una vez más, como se ha hecho costumbre en los últimos Grandes Premios, el mexicano Sergio Pérez fue cuestionado sobre su futuro en la Fórmula Uno.

El todavía piloto de Racing Point volvió a responder que no tiene acuerdo y que las oportunidades se han cerrado, ya que la campaña 2020 está por concluir.

“No he firmado, no tengo nada y se viene el cierre de la temporada. El próximo año estaré sentado en un auto de F1 o en el sillón de mi casa”, comentó el tricolor, previo al GP de Turquía de este fin de semana. “Sabré bien hasta el fin de la campaña y ya no quedan muchas opciones”, reconoció.