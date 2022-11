Playa del Carmen, 6 de noviembre 2022.- Con 63 golpes, sin bogeys, por segundo día consecutivo, el estadounidense Russell Henley asumió control absoluto a la mitad del World Wide Technology Championship at Mayakoba, que se quedó sin presencia mexicana pues los cuatro que iniciaron no logran pasar el corte. Adjunto las notas de la ronda 2 asi como los horarios de salida de la ronda 3 del World Wide Technology Championship at Mayakoba.

Con su total de 16-bajo par 126, Henley entrará al fin de semana con ventaja de tres golpes sobre sus compatriotas Will Gordon, líder tras la primera ronda, y Sam Ryder.

“Me he sentido excelente los últimos dos días. Mentalmente siento mucha confianza, creyendo en lo que estoy haciendo. Pegué muchos fairways y salvé algunos buenos pares hoy para mantener la ronda. Obviamente muy feliz de estar donde estoy”, dijo Henley, un jugador de 33 años que busca la cuarta victoria de su carrera en el PGA TOUR, en donde ganó por última vez en 2017.

El corte para los top-65 y empates se fijó en 4-bajo par 138 y fue superado por 68 jugadores de 17 países.

El argentino Emiliano Grillo, empatado en el puesto 29 con 6- bajo par, y el colombiano Sebastián Muñoz, empatado en la casilla 55 con 4-bajo par, fueron los únicos latinoamericanos que avanzaron al fin de semana.

“(Me deja) sabor a poco”, dijo Grillo sobre su tarde de tres birdies y un bogey. “Lo bueno es que quedan dos días, por ahí de más oportunidades, por lo menos más claras. (Hoy) fue un poco de eso, una falta de oportunidades claras”, expresó.

Muñoz siguió su 70 del primer día con un 68 para superar el corte por segunda vez en cuatro participaciones en este evento. Su tarea pendiente para el fin de semana será limpiar los cierres de ronda, ya que ayer hizo bogeys en dos de sus últimos tres hoyos y hoy cerró con bogey su hoyo final.

“Me sentí cómodo al principio, pegando muchos greens, metiendo muchos putts, leyendo las caídas como son”, dijo sobre una ronda que comenzó haciendo 4-bajo par por la vuelta del 10, con birdies en los hoyos 13, 14, 16 y 17.

“No fue lo que pudo haber sido, pero estoy contento con la ronda”, agregó tras una mañana soleada y de buenas condiciones en El Camaleón Golf Course.

Un golpe fuera de la línea de corte, empatado en el puesto 69 con 3-bajo par, Isidro Benítez se despidió del torneo como el mejor mexicano. Esta mañana cerró la segunda ronda con birdies consecutivos en los hoyos 17 y 18 para un 69 que por poco lo lleva al fin de semana.

Los otros tres mexicanos se quedaron algo más rezagados, con Armando Favela y Sebastián Vázquez fallando el corte por tres golpes y José de Jesús Rodríguez fallándolo por cinco. El otro latino que se despidió del torneo fue el argentino Augusto Núñez, quien siguió su buen 67 del primer día con un 75. (Infoqroo)