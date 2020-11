Camila Jaber, actual poseedora del Récord Nacional de Apnea (buceo libre) en la categoría Peso Constante sin Aletas, pretende superar su propia marca y alcanzar una profundidad de 57 metros.

A sus 24 años la apneista será acompañada de un equipo de buzos de seguridad y el jurado que dará fe de su nuevo récord realizarán este buceo libre los días 16 y 18 de noviembre en el cenote Yum K’in, ubicado en el poblado de Leona Vicario, del municipio de Puerto Morelos.

La atleta, de carrera en ingeniera en Innovación y Desarrollo con especialidad en Sustentabilidad y Recursos Hídricos, es además una activista que alza la voz para que la población tome conciencia sobre el uso responsable de líquido vital, y con este lema intentará romper su propio récord en un cenote.

“Crecí rodeada de diferentes cenotes y cada uno me dejaba algo distinto, cada uno me sorprendía de diferentes maneras. Son tan especiales, no hay que olvidar que son parte de algo mucho más grande y que se extiende por toda la Península”, explicó la atleta.