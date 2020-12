Saúl Álvarez volvió con todo a los cuadriláteros tras vencer en decisión unánime al británico Callum Smith en la puja por el título mundial de peso mediano de la AMB y el CMB. Gracias a esto, Canelo podría recibir un importante premio con tan sólo una pelea en todo el año 2020.

Es que la Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWAA) nominó a Canelo Álvarez y a otros cinco boxeadores para el Premio Sugar Ray Robinson al mejor del año 2020.

El boxeador tapatío sólo ha peleado una vez en todo el año, pero aún así le alcanzó para estar en esta nominación. Es que el 2020 ha sido totalmente atípico para el box mundial porque no sólo él peleó una sola vez sino también la gran mayoría de los nominados.

Canelo Álvarez peleará por el Premio a mejor boxeador del año contra el estadounidense-hondureño Teófimo López, el británico Tyson Fury, y los estadounidenses Errol Spence Jr., Joe Smith Jr., y Gervonta Davis.

@boxingwriters BWAA 2020 Award Nominees for:

Sugar Ray Robinson Award Fighter of The Year:

Canelo Alvarez @Canelo

Gervonta Davis @Gervontaa

Tyson Fury @Tyson_Fury

Teofimo Lopez Jr. @TeofimoLopez

Errol Spence Jr. @ErrolSpenceJr

Joe Smith Jr. @beastsmithjr

— BWAA (@boxingwriters) December 28, 2020