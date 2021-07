Concacaf anunció mediante redes sociales que a partir de este año habrá un premio que se le otorgue a la Jugadora del Año de Concacaf y Jugador del Año de Concacaf.

Previo al comienzo de la fase de eliminación directa de Copa Oro, el máximo organismo de la región dio a conocer la noticia.

· Partidos de clubes de ligas locales.

· Participaciones en competencias de Concacaf.

· Participaciones en competencias de la FIFA (incluyendo los torneos olímpicos de futbol).

· Participaciones en las Clasificatorias de Concacaf para las Copas Mundiales Masculinas y Femeninas de la FIFA.

· Participaciones para equipos nacionales Masculinos o Femeninos de Concacaf en partidos amistosos aprobados por la FIFA y Concacaf.

Concacaf anuncia nuevos premios anuales enfocados en las categorías Jugador y Jugadora del Año

Detalles: https://t.co/RcJRTtfcXy

Concacaf launches new annual awards focused on Men’s and Women’s Player of the Year categories

Details: https://t.co/JjLh8kEkeO pic.twitter.com/J60UsEmL8j

— Concacaf (@Concacaf) July 24, 2021