Cancún, 27 de septiembre.- Si la campeona minimosca del CMB, la cancunense Yesenia “Niña” Gómez piensa que va a tener una pelea “a modo” contra Itzayana “Diva” Cruz no hay nada de cierto, sostuvo la propia retadora.

La peleadora radicada en el popular municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, dijo que está motivada por la preparación que tuvo y confía en regresar a casa con la victoria.

“Es una gran oportunidad pelear con la campeona del CMB y no la pienso desaprovechar, sé que un triunfo me abriría la oportunidad de enfrentarla nuevamente, pero ahora por el título que ostenta, así que voy a dejar el alma sobre el ring”, expresó.

Itzayana Alejandra Delgado Cruz (6-7-0, un nocaut) y Yesenia Gómez Vázquez (18-5-3, con 6 nocauts) se enfrentarán en combate en mosca a ocho raunds, en la función “Time’s up, Cancun Boxing is Back”, programada para el 16 de octubre en la internacional “Oasis Arena Cancún”, y será transmitida por ESPN Knock Out.

“La preparación física está a cargo de Julio César Gómez, y la parte técnica lo tengo con Alejandro “Calaco” Camacho, sin omitir la atención del fisioterapeuta José Carlos Mejía. Llevamos una preparación sin omitir detalles para ofrecer una buena”, añadió.

Nacida en Querétaro, la “Diva” Cruz, de 27 años de edad, ya enfrentó a la actual monarca de peso Átomo de la AMB, Montserrat Alarcón Raya; a la campeona Internacional mosca del CMB, Jacqueline “Jackie” Calvo Ramírez, y la mexiquense Lizeth “Diamante” Zacarías, entre otras.

La velada ofrece además el combate entre David “General” Cuéllar y Moisés “Moy” Fuentes en el turno estelar; la pelea de Cristopher “Pollo” López ante el colombiano Franklin Manzanilla. También verán acción, Pedro “Torito” Tut, Simón “Vikingo” Madsen, Celex “CCC” Castro y Javid Ramírez Beltrán, entre otros. (Infoqroo)