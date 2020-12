El equipo Mercedes-AMG Petronas ha confirmado al remplazo de Lewis Hamilton para el Gran Premio de Sakhir, penúltima carrera de la temporada 2020 de la Fórmula 1. Lo anunció a través de un comunicado y en sus redes sociales.

Hamilton dio positivo por coronavirus el pasado lunes, luego de haber ganado el Gran Premio de Baréin. Tras haber mostrado síntomas leves y tras un contacto estrecho que había dado también positivo, se le practicaron nuevas pruebas que determinaron su caso.

Ante esto, Mercedes aseguró que tendría un remplazo y este miércoles anunciaron quién será. Se trata de George Russell, el joven piloto de 22 años, quien durante esta temporada corrió para el equipo Williams y tuvo buenas actuaciones.

It's official ✍️😉 @GeorgeRussell63 will replace Lewis this weekend in Sakhir 👊

