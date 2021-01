El Guardianes 2021 se ha destacado por no destacar. El espectáculo que se ha mostrado en las tres primeras jornadas ha sido pobre, pocos partidos para recordar, pocos goles que contar.

El actual torneo suma 46 tantos en tres jornadas, con un partido pendiente, muy por debajo de certámenes pasados. Los peores en este sentido han sido el Clausura 2014, con 50; el Clausura 2012, con 57, al igual que el Apertura 2016. En el Guardianes 2020 se sumaron 67 y en el Apertura 2019, 77. ¿Qué debe cambiarse en el futbol mexicano para mejorar el espectáculo, desde el punto de vista deportivo, directivo y hasta mercadológico?

Hay varias propuestas.

Si nos basamos en otras Ligas que han implementado variantes en su formato, podemos ver que en la Liga de Expansión en México, por juego ganado, el

visitante obtiene cuatro puntos, limitado a los primeros siete partidos disputados.

En la Liga Premier de México, en empates a dos goles o más, se juega un punto extra en penaltis; el visitante que gana por dos o más, obtiene otra unidad.

Durante la MLS de Estados Unidos, la campaña y Playoffs se dividen en dos conferencias por zona; la final se juega entre los ganadores de cada una.

La Liga Escocesa se divide en dos: primero se define un grupo final, que juega otra vez para coronar al de más puntos.

En Bélgica, los seis mejores equipos entran en el desempate, donde se enfrentan dos veces más para determinar al ganador.

Desde el aspecto deportivo, Manuel Lapuente, técnico y quien también ha actuado como directivo, se muestra preocupado: “La ausencia de público y la pandemia son factores para ver este nivel. Sería bueno comparar el formato con el de otras Ligas”.

Rubén Omar Romano dio propuestas: “Reactivar el descenso. El tratar de salvarse, de no descender, hace que los equipos busquen mayores alternativas y variantes en el campo. También se debería quitar el que clasifiquen 12 equipos. Que clasifiquen directamente cuatro y se busque la forma de que haya otros cuatro en una Liguilla”.

Oswaldo Sánchez pide comprensión: “El torneo no ha levantado la expectativa que esperábamos. Se han marcado pocos goles, y eso describe que pocos muestran propuestas ofensivas. Los jugadores deben acostumbrase a los estadios vacíos, porque lo más importante es la salud. Pero el formato no debe cambiar”.

Rafael Lebrija, quien encabezó la segunda época de gloria del Toluca y fue presidente de la Rama de la Primera División, indicó que se tiene que ver de afuera hacia dentro: “Hay que desaparecer el no descenso. Reducir el número de extranjeros, no es posible que haya nueve en la cancha”. Además, pide que —de forma urgente— “la Selección Mexicana vaya a la Copa América y los clubes a la Libertadores, eso elevará el nivel”.

Por su lado, el experto en negocios Luis Ramón Carazo señaló: “El futbol es uno de los pocos productos que tenemos ahora, en la pandemia, para entretenernos, por eso en la Liga MX deberían aprovechar y provocar un mercado más grande para el futbol”.

Añadió que “esto es una seria llamada de atención, porque significa que tu oferta no está cubriendo con las expectativas, y eso en lugar de crecer tu número de personas interesadas, hace que decrezca. En los negocios, el decrecimiento de los interesados provoca que tu producto valga menos”.

El futbol es un deporte, un espectáculo, un negocio, y puede venirse abajo si no se publicita bien. Algo hay que cambiar para mejorar: “La nula pretemporada, la inconsistencia en la salud, y jugar a puerta cerrada ha afectado y aquí están las consecuencias en el nivel espectáculo, aunado a que los equipos no han traído gente de peso”, menciona Hussein Forzán, experto en mercadotecnia.

Cambiar el formato podría ser la solución, o tal vez no: “Podría ser, pero no es el momento para explorar. Si se quiere hacer algo, quizá pueda ser una serie de penaltis que dé más puntos o si ganas de visitante dar algo más que tres unidades, pero son cosas reglamentarias y no de fondo. Para incrementar el nivel de la Liga se necesitan jugadores de capacidad y para eso hay que sacar la chequera, hoy los tiempos no lo permiten, así que tenemos que conformarnos, esto, por el momento, es lo que hay”, reiteró.

Otra propuesta podría ser recuperar el sentido de pertenencia. “Regresar a las fuerzas básicas, forjar ídolos. Hay que buscar en fuerzas básicas, quizá de inicio no levante el nivel, pero sí la pasión”, dijo el publicista Javier Balseca. Pero también hay que ir a la televisión, “si se pudiera firmar un contrato global, unificar los controles televisivos, se podría venderla a nivel mundial. Honduras lo hace”.

Armando Escamilla, también mercadólogo, apunta a la saturación de publicidad, que también aleja al público. “Hoy tenemos publicidad sobre publicidad, se hace todo para que volteemos a las vallas, pantallas virtuales que tapan los mismos anuncios, eso también aleja a los publicistas, que de por sí se han marcado por el Covid”.

Clave sería el que también se explotaran debidamente las redes sociales: “Hay que establecer objetivos específicos. Las redes sociales no serán un retorno de inversión si no se utilizan para mostrar material exclusivo a los aficionados, si sólo se postea cualquier información cada 15 días, todo pasará inadvertido”.