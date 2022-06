Cancún, 17 de Junio 2022.- Cancún FC tiene muy claro lo que pretende su estratega, el español, Íñigo Idiákez en el Torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX.

A pesar del poco tiempo, cuatro semanas para ser exactos que sus dirigidos tuvieron para prepararse, la consigna es ‘siempre con la idea de ganar y competir’, sentenció el donostiarra: “La pretemporada ha sido muy corta, quizá no la esperada, pero bueno, con muchas ganas de que inicie la Liga. No llegaremos al cien, pero sí a un setenta u ochenta por ciento. Una de cuatro semanas es algo que nadie ha hecho en el mundo, mínimo son seis. No hay excusas, vamos a encarar los primeros partidos como si fuera una pretemporada, pero siempre (reitera) con la idea de ganar y competir”, señaló.

El plantel ha hecho énfasis en la posesión del balón, algo que, sin duda, ha marcado diferencia en cada entrenamiento: “En esta pretemporada hemos trabajado muchas cosas, pero sí, en verdad, la idea es ser protagonista del juego, lo estamos intentando. Los chicos están asimilando muy bien las ideas. Esperemos y muy pronto veamos un estilo muy definido y seamos capaces con el mismo para ganar los partidos”, explicó.

Cancún FC iniciará el certamen el domingo 26 de junio ante Pumas Tabasco, en el estadio ‘Olímpico’ de Villahermosa a las 21:05 horas, la cuarta ocasión consecutiva que fungirá como visitante, desde el Clausura 2021. Mientras tanto, continúa con su preparación en el estadio ‘Andrés Quintana Roo’.