Luis Fernando Suárez, estratega de la selección de Costa Rica, aprovechó la conferencia de prensa previa al encuentro ante la Selección Mexicana en el Octagonal Final de la Concacaf, para aclarar sus recientes declaraciones.

Suárez comentó en una entrevista previa, que ‘de poco le sirve a México ser un gigante en tierra de enanos’, el timonel aseguró que la intención de sus palabras era acotar que en el pasado era más sencillo para el Tri enfrentarse a los rivales de la Concacaf, pero ahora las distancias se han acortado y ha incrementado el nivel de la zona.

No sé de dónde salió ese comentario, ayer me hicieron esa pregunta, que, si consideraba que México había perdido la vigencia en el futbol de Concacaf, yo respondí que México sigue teniendo la misma vigencia y eso es muchísimo más ponderable. Hace algún tiempo lo de México era más fácil porque no había crecido suficiente la región como para darle pelea a alguien que siempre ha sido grande como México, hablé de esas épocas y de pronto se podía pensar en que México era un gigante en confederación de enanos, lo único que hice fue ponderar eso y hacer crecer a los demás países”, señaló.

De cara al partido de este domingo correspondiente a las Eliminatorias Mundialistas, Suárez puntualizó en que México no se ha debilitado.

No, lo veo fuerte, igual, lo que veo es que los demás países han crecido mucho, lo que en determinado momento no se tenía. Canadá es una buena sorpresa, sostener cómo lo hace Honduras clasificando a tantos mundiales, El Salvador siempre va a tener buenos jugadores. Me parece que la situación de México se sostiene bien, pero el compromiso es mucho mayor por la evolución que han tenido los países de Concacaf, a través del tiempo he visto una evaluación bien interesante. De todas las confederaciones del mundo, la Concacaf es la que más ha evolucionado”, concluyó.