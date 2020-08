Malas noticias para Charlyn Corral. La delantera del Atlético de Madrid reveló que dio positivo a la prueba de Covid-19, razón por la que no podrá disputar los cuartos de final de la Champions League Femenina, que jugarán ante el Barcelona el próximo viernes 21 de agosto.

“Me gustaría compartirles que hace algunos días, se me realizó una prueba PCR donde el resultado fue positivo. Debido a esta situación, me mantuve en aislamiento y reposo total. Conforme pasaron los días empecé a sentirme mejor y con más fuerza, lo que me permitió retomar la actividad física. Sin embargo, en las pruebas PCR siguientes, el resultado fue el mismo“, señaló la futbolista mexicana en un comunicado emitido en redes sociales.

Charlyn permanecerá en aislamiento, hasta dar negativo a la prueba de Covid-19. La atacante azteca no podrá participar en los próximos encuentros del Atlético de Madrid, hecho que la entristece, ya que durante mucho tiempo trabajó para la Champions League Femenina.

“Quiero mandar mucha fuerza y las mejores vibras al equipo, estoy segura que darán todo en busca de seguir haciendo historia“, publicó.

Asimismo, Charlyn Corral pidió a la sociedad hacer conciencia de la actual situación que se vive alrededor del mundo. “Esta enfermedad nos puede afectar a todos, por lo que no debemos bajar los brazos, pues la salud no es algo que tenemos garantizado“.