Cuando el río suena es porque agua lleva y los últimos rumores en el futbol internacional ponen al astro portugués Cristiano Ronaldo de vuelta en el balompié inglés, pero no con el Manchester United que lo vio nacer, sino con el archirrival el Manchester City, por lo que su traspaso ya se considera una alta traición.

A pesar de que el mismo CR7 pidió que dejaran de manosear tanto su nombre con especulaciones de su salida de la Juventus de Turín, cuya directiva jura y perjura que seguirá con ellos, medios de comunicación en España y Portugal como el Diario AS aseguraron que ya habría un acuerdo con los Citizens para que ‘El Bicho’ se integre a sus filas a partir de la próxima temporada.

Eso hizo estallar las redes sociales, donde aseguran que Cristiano ya no está contento en el futbol italiano y que por ello quiere acercarse mejor a un equipo con el que pueda pelearlo todo. Ante ello y la imposibilidad del City por contratar a Harry Kane, su agente Jorge Mendes ya habría entablado negociaciones para su contratación.

Según los reportes, el acuerdo de Cristiano con el archirrival del Mancheser United sería por unos 15 millones de euros, con un contrato hasta 2023. No obstante, lo único que faltaría finiquitar es el acuerdo con la Vecchia Signora, que pretende un pago de unos 25 millones por su traspaso y/o un intercambio por el brasileño Gabriel Jesus, aunque a quien pretendería soltar el equipo inglés es a Raheem Sterling.

“Jorge Mendes hablará con la Juventus hoy. Cristiano Ronaldo no empezó contra Udinese porque quería ver opciones, mientras Mendes se acercaba al Manchester City. Juventus quiere 28-30 millones de euros por Ronaldo. Manchester City no tiene intención de pagar. Todavía no hay oferta (entre clubes)”, afirmpo Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en los mercados de fichajes y trabaja en Sky Sports.