Ignacio Beristáin es uno de los entrenadores legendarios que ha dado el boxeo mexicano, por lo que su palabra es más que autorizada al hablar sobre lo que sucede en el ring. En esta ocasión, le pegó con todo a Andy Ruiz Jr., por su próxima pelea ante el mexicano-estadounidense Chris Arreola.

Para Beristáin, la pelea entre Ruiz y Arreola del próximo 1 de mayo es “un fraude”. Considera que el mexicano tiene una buena condición, muy superior a la de su rival, a quien demeritó porque no pelea desde 2019, a la vez que sus últimos combates no fueron los mejores.

“Yo pienso como técnico de este boxeo que es un fraude esta pelea. Por qué el gordito o exgordito es un peleador que está ahorita bien preparado por el entrenador de moda ahorita (Eddy Reynoso), ya la panza la bajó, se ve fuerte y el otro muchacho, aparte de que tiene mucho tiempo de no pelear, no tiene como peleador… no tiene gran calidad. Para mi gusto es una de las pocas peleas donde no son merecedoras de que uno se plante en la televisión para ver las peleas”, comentó Nacho en una nota a Boxeo de México.

De hecho, Ignacio Beristáin dijo que le dio “risa” cuando fue anunciada la pelea, ya que no está a la altura de una velada boxística por la cual los aficionados deban pagar para verla. “Dije ‘esto no puede ser, es un show’ (…) Ese gordito ya se vio bien, está muy fuerte, está muy bien, pero lo ponen con un peleador que tiene mucho tiempo de no pelear y aparte que las últimas peleas que dio fueron pésimas”, opinó.

Andy Ruiz no pelea desde diciembre de 2019 cuando perdió los títulos de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Internacional de Boxeo ante Anthony Joshua en un combate realizado en Arabia Saudita, revancha de la recordada pelea del 1 de junio de 2019 en la que Destroyer lo noqueó.

Se enfrentará el próximo 1 de mayo a Chris Arreola en una pelea del peso pesado a realizarse en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. El mexicano-estadounidense de 40 años también tuvo su última pelea en 2019 cuando perdió ante Adam Kownacki por nocaut técnico.

Datos sobre Ignacio Beristáin

Nacho Beristáin es toda una inminencia en el boxeo mexicano. Ingresó al Salón de la Fama del Boxeo Mundial en 2006 como entrenador. En tanto, en 2010 hizo lo propio en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional junto con el campeón mexicano Julio César Chávez, el campeón de peso pesado Mike Tyson y el actor Sylvester Stallone.

En su larga lista de boxeadores a los que entrenó se encuentran los campeones Ricardo Finito López, Juan Manuel Márquez, Rafael Márquez, Daniel Zaragoza, Jorge Travieso Arce y Óscar de la Hoya, entre otros.