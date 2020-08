BARCELONA — El Barcelona aguarda expectante, ilusionado y despierto, el comienzo de la era de Ronald Koeman en el banquillo con mensajes favorables que se multiplican a su alrededor. Colegas o amigos suyos como Rexach, que le tuvo a sus órdenes en el Dream Team, o Eusebio Sacristán y Hristo Stoichkov, compañeros de vestuario en la época, se mostraron convencidos de su éxito en el banquillo azulgrana durante los últimos días…

Pero no todos quienes trabajaron con él tienen la misma opinión y el miércoles Gerard Deulofeu, ex canterano del Barça y que jugó a sus órdenes en el Everton no se ahorró crítica.

“Tengo muy poca cosa que decir de Koeman, de él puedo hablar por mi experiencia personal y a mí no me aportó absolutamente nada”, reveló en una entrevista a Catalunya Ràdio el hoy futbolista del Watford, quien bajo la dirección del entrenador holandés apenas jugó 13 partidos (cuatro de ellos como titular y solo uno completo) en la primera mitad de la temporada 2016-17, hasta que se marchó cedido durante el mercado de invierno al Milan.

“Con él no fui feliz, no me aportó nada; pedí salir y me marché al Milan”, concretó, dejando en el aire la opinión que le merece la llegada del técnico al Camp Nou: “Ya veremos cómo le va en el Barça”.

Considerado en su momento uno de los jugadores más prometedores de la cantera del Barcelona, llegando a ser señalado como un socio ideal para Leo Messi y presentado, incluso, como el mejor futbolista surgido de la academia azulgrana después de, precisamente, el crack argentino, Deulofeu, hoy de 26 años y que entre 2011 y 2013 llegó a alinearse en 6 partidos con el primer equipo del Barça, fue condenado por Luis Enrique en 2014 a su vuelta de una primera cesión al Everton y tras un paso beve por el Sevilla volvió al Everton.

Durante la temporada 2015-16, a las órdenes del español Robert Martínez (hoy seleccionador de Bélgica), el crecimiento del delantero catalán fue evidente, pero la llegada de Koeman la siguiente campaña acabó de cuajo con su progresión, teniendo además una consideración muy especial, y no siempre positiva, en el vestuario.

Su condición de canterano le permite referirse a la política deportiva del Barcelona lamentando que el club “lleva años sin tener paciencia con la cantera. Si les das tiempo (a los jugadores) aprenden el estilo del primer equipo porque jugadores válidos hay, que muchos hemos salido de ahí, pero no paciencia”.

“El Barcelona hoy no me da ninguna pena, la verdad es que me da igual lo que le pase”, disparó, revelando el nulo apego que guarda por su ex club, aunque señalando su esperanza en que Leo Messi no abandone el Camp Nou. “No sé que pasará con él porque no estoy en su cabeza, pero no me gustaría que se fuese del Barcelona. Messi ha hecho historia y me encantaría que siguiese”, mostrando su sorpresa, también, por las bajas que se especulan puede forzar Koeman en la plantilla.

“Para mí es muy fuerte la lista de los jugadores con los que no cuentan. Estamos hablando de jugadores que han ganado y dado todo por y para el Barcelona”, proclamó… para acabar dando cuenta de su despreocupación: “Ya se apañarán”.