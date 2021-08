Hugo Sánchez es uno de los mejores jugadores en la historia de México, múltiple campeón de goleo en España y figura del Real Madrid, el oriundo de la Ciudad de México silenció a sus detractores en el campo con increíbles goles.

En su etapa como entrenador ganó dos títulos con su amado club de los Pumas de la UNAM, pero no le fue tan bien cuando se puso al frente de la Selección Mexicana de futbol, tuvo altibajos marcados y consiguió el tercer lugar en la Copa América de Venezuela 2007.

Durante la última edición de la Copa Oro y ahora como analista el ‘Pentapichichi’ ha señalado en múltiples ocasiones a Gerardo ‘Tata’ Martino, actual entrenador del Tri. Primero fue el término de la difícil victoria de México contra Canadá en la semifinal del torneo, pues Sánchez criticó la actitud del Tata respecto a los cobros de penal, así como su atención a los medios de comunicación.

Y la bomba explotó días después.

México perdió la final de la Copa Oro contra Estados Unidos, que no contaba con varias de sus figuras, en un partido que se definió casi al final de los tiempos extras con gol solitario de Miles Robinson. Los Aztecas tuvieron posesión de la pelota y algunas oportunidades de anotar en los 90 minutos, pero las fallas de los mexicanos aunadas al ímpetu de los americanos terminaron por definir el encuentro.

De esta forma el Tri perdió otra final contra la selección de las barras y las estrellas en solo unos meses, la anterior fue en la Nations League.

Le tiene que dar vergüenza y debería presentar su renuncia y decir pues no, no estoy capacitado para dirigir a la Selección Mexicana. Debe aceptar su error por traer a Funes Mori y renunciar, apuntó Hugo Sánchez.

Hay que recordar que como entrenador de la Selección de México, Hugo Sánchez también perdió una final de Copa Oro contra Estados Unidos en el 2007.

Si no me respetaron a mí, que soy mexicano, ¿por qué si a los extranjeros? señaló el ex delantero.