Luis Armando González, técnico interino de Cruz Azul, admitió que los jugadores celestes estaban golpeados anímicamente por la forma en cómo se terminó la temporada en la Liga MX, pero afirmó que tienen la ilusión de conseguir el título de la Liga de Campeones de Concacaf.

Además, el entrenador interino dejó en claro que llegan con el único objetivo de alzarse con el título de la Liga de Campeones de la Concacaf, título que les valdría alcanzar al América como los máximos ganadores del certamen.

“Es muy importante, Cruz Azul viene a ganar, no solo a jugar, siempre se tiene que salir a ganar, es muy importante, por supuesto que esta institución siempre sale a ganar, no a jugar, no venimos a cumplir”, dijo.