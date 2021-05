Luego de unos emocionantes duelos por la reclasificación, quedaron definidos los cruces para los cuartos de final de la Liguilla del Guard1anes 2021, con Cruz Azul vs Toluca, Puebla vs Atlas, América vs Pachuca y Monterrey vs Santos.

Además este lunes ya se revelaron las fechas y los horarios para los juegos, de ida y vuelta, para conocer a los semifinalistas del futbol mexicano.

Cruz Azul vs Toluca

El líder del torneo y principal favorito para ser campeón del torneo y por fin terminar con una racha de casi 25 años sin poder coronarse, pero antes tendrá que dejar fuera al Toluca, que eliminó en el repechaje al León.

Ida miércoles 12 | 19:00 horas | Estadio Nemesio Diez

Vuelta sábado 15 de mayo | 21:00 horas | Estadio Azteca

Puebla vs Atlas

Dos de los caballos negros del Guard1anes 2021, la Franja con una gran torneo clasificando de forma directa a la Liguilla y los Rojinegros que vienen de echar en la repesca a los Tigres.

Ida miércoles 12 de mayo | 21:00 horas | Estadio Jalisco

Vuelta sábado 15 de mayo | 19:00 horas | Estadio Cuauhtémoc

América vs Pachuca

Los Tuzos golearon en la reclasificación a las Chivas y nos dejaron con las ganas de volver a ver un Clásico Nacional en Liguilla, ahora deberán medirse a las Águilas que llegan en muy buen momento.

Ida jueves 13 de mayo | 19:00 horas | Estadio Hidalgo

Vuelta domingo 16 de mayo | 21:00 horas | Estadio Azteca

Monterrey vs Santos

Una de las rivalidades más añejas del norte, es el de los Rayados en contra de Santos Laguna, la única de las llaves que hubiera sido igual sin el sistema de reclasificación, el cuarto contra el quinto de la tabla.

Ida jueves 13 de mayo | 21:00 horas | Estadio TSM Corona

Vuelta domingo 16 de mayo | 19:00 horas | Estadio BBVA