Todo parece indicar que los Cuervos llegarán a la Liga MX. El publicista mexicano Carlos Alazraki, aseguró que ha adquirido ya al equipo Atlético de San Luis, y aunque no se atrevió a lanzar el nombre de su nueva franquicia, es inminente que esta tomará el de la famosa serie de Netflix.

Junto a Ángel Verdugo y otros personajes de la política, Alazraki platicó a través de su programa de internet ‘Atypical TV’ la situación que estaría por revolucionar al futbol mexicano.

“No les he platicado, ya compramos al San Luis, con unos gringos. Todavía no puedo anunciarlo, no se los puedo decir pero ya se imaginan el nombre, por eso lo compramos”, dijo Carlos en la charla.