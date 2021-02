Este miércoles es el cumpleaños número 58 de Michael Jordan, uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, quien brilló por luz propia con los Toros de Chicago.

Debido a que es una de las más grandes estrellas del deporte, el exbasquetbolista siempre estuvo rodeado de cámaras; sin embargo, guarda secretos que muy pocas personas conocen.

Michael Jordan se hizo famoso por sus destacadas actuaciones en la NBA y por protagonizar la popular película de Space Jam al lado de Bugs Bunny, pero muchos de sus secretos se revelaron en el documental The Last Dance.

Gracias a esa producción, millones de aficionados pudieron conocer mejor la historia de su ídolo, quien de pequeño soñaba con ser beisbolista y quien vio a uno de sus compañeros consumiendo drogas.

Jeremy Roenick contó que Michael Jordan jugó un partido de NBA en estado de ebriedad. Previo a un juego entre Chicago y Cleveland, fueron al campo de golf, en donde mostraron sus mejores golpes al tiempo que disfrutaron de costosas bebidas alcohólicas.

Estos dos mantenían una gran amistad, solían ir a varios lugares juntos y realizar apestas de por lo menos mil dólares.

“Intenté decirle que no porque él jugaba esa noche. Jugamos otra ronda y le volví a ganar. Me dijo: ‘Hoy ganamos por más de 20 puntos y yo anotaré más de 40’, no le creí y dije que apostaba el doble de lo ganado. Habíamos estado bebiendo toda la tarde y se fue directo al estadio. Esa noche metió 42 puntos y los Bulls le ganaron por 24 a los Cavs. Al menos se bebió 10 latas de cerveza conmigo esa tarde y después va y monta su show en la NBA. Es el mejor deportista que ha existido”.