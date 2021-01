A unas cuantas semanas para atestiguar el Super Bowl LV, que tendrá como sede el Raymond James Stadium de Tampa Bay, la NFL ha dado a conocer que el inmueble sí contará con la presencia del público.

De acuerdo a lo informado por el periodista Yianni Kourakis, habrá al rededor de 22 mil espectadores el próximo domingo 7 de febrero en el duelo que definirá al campeón de la temporada 2020.

Además la NFL rendirá un pequeño homenaje al personal médico, pues le regalará entradas a 7 mil 500 trabajadores de la salud ya vacunados contra el Covid.19. La mayoría serán residentes de Tampa, pero los 32 equipos también podrán seleccionar personas de su comunidad.

The NFL is inviting 7,500 vaccinated health care workers to attend Super Bowl LV to thank and honor them for their continued extraordinary service during the pandemic.

To celebrate, @nflcommish surprised Sarasota Memorial Hospital health care workers with tickets to #SBLV. pic.twitter.com/iurMY0BvMM

— NFL (@NFL) January 22, 2021