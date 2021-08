N’Golo Kanté, Jorginho y Kevin De Bruyne son lo tres candidatos a llevarse el premio a mejor jugador del año 2020/21, así lo dio a conocer la UEFA a través de su sitio web generando todo tipo de comentarios entre los fanáticos del futbol.

Los argumentos de cada uno para estar en la terna son varios; Kanté ganó la Champions League con el Chelsea y fue reconocido como el MVP de la final ante al Manchester City, mientras que el también jugador de los “Blues”, Jorginho, además de ganar la “Orejona” también conquistó la Eurocopa con la Selección de Italia.

