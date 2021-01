Bill Gates espera que sí se puedan llevar a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero sabe que eso dependerá de cómo evolucione la situación sanitaria ante la pandemia del Covid-19.

El cofundador de la compañía Microsoft quiere ayudar a que disminuya el número de contagios, por lo que tiene la intención de promover y financiar la vacuna contra dicho virus mediante la fundación Bill y Melinda Gates.

En entrevista con Kyodo, una agencia japonesa de prensa, el empresario estadounidense declaró que este magno evento se podrá realizar en tiempo forma, siempre y cuando no haya ningún problema con las campañas de vacunación.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021