Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milán de la Serie A, dio positivo a Coronavirus. Así lo informó el club italiano en redes sociales.

El atacante sueco estará en cuarentena en su casa, señala el comunicado del cuadro rossonero.

“Informado a las autoridades sanitarias competentes, el jugador fue puesto de inmediato en cuarentena domiciliaria”.

Los demás resultados del equipo italiano arrojaron resultado negativo, informó la identidad.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020