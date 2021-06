La Fórmula Uno está en su fin de semana del Gran Premio de Estiria, en Austria, aunque también se han conocido algunas novedades sobre lo que será el futuro del calendario, así como de otras carreras tanto de este año como para el futuro. Aquí te contamos una por unas, estas noticias.

El Gran Premio de Gran Bretaña, que se disputará en el histórico circuito de Silverstone el próximo 18 de julio, tendrá asistencia completa de aficionados para su carrera de la temporada 2021.

Así lo confirmó el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, quien afirmó que es una noticia “fantástica”, la posibilidad de que Silverstone tenga capacidad completa para su carrera. “Será un fin de semana increíble con cientos de miles de fanáticos presentes para ver nuestro primer evento Sprint el sábado y el evento principal el domingo”, afirmó.

Este Gran Premio será el primero en disputarse en un nuevo formato, el cual tendrá una clasificación el viernes, para que el sábado tenga una carrera corta y, así, determinar la parrilla de salida para la carrera del domingo.

Silverstone vuelve al calendario tras haber sido escenario de dos carreras el año pasado, aunque ambas se hicieron sin público debido a la pandemia de coronavirus. Ahora, ésta se convertirá en el evento deportivo más grande del Reino Unido, a pesar de la situación pandémica.

Hace algunas semanas, el Gran Premio de Singapur se bajó del calendario 2021 debido a cuestiones sanitarias relacionadas con la pandemia de Covid-19. Sin embargo, en las últimas horas, se confirmó el escenario que suplantará su fecha para este año, Turquía.

De esta manera, el Gran Premio de Turquía vuelve al calendario Mundial de la Fórmula 1 para que se dispute entre el 1 y 3 de octubre en el Istanbul Park, a las afueras de Estambul. Anteriormente, iba a remplazar al GP de Canadá, pero debido a ciertas restricciones de viajes internacionales a este país, se tuvo que bajar del calendario de este 2021.

We're excited to confirm that Turkey will re-join the 2021 calendar!

We return to Intercity Istanbul Park from October 1-3, the original date of the Singapore Grand Prix#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/PaSnw97Kk7

— Formula 1 (@F1) June 25, 2021