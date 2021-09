El serbio Novak Djokovic reconoció que sintió una enorme “decepción” pero también “alivio” después de su derrota del domingo en la final del Abierto de Estados Unidos, que le impidió coronar el primer Grand Slam en un año calendario en medio siglo.

Lo primero que sentí fue “alivio. Me alegré de que hubiera terminado, porque la preparación para este torneo y todo lo que tuve que afrontar mental y emocionalmente durante las últimas dos semanas fue mucho”, dijo Djokovic tras caer en la final ante el ruso Daniil Medvedev en tres sets.

El serbio había generado una gigantesca expectativa para esta final ya que, en caso de victoria, hubiera conquistado los cuatro torneos grandes en un año, el llamado Grand Slam.

El triunfo también hubiera impulsado a Djokovic por delante de Roger Federer y Rafa Nadal en la carrera por el mayor número de trofeos ‘Majors’. Ahora los tres siguen empatados a 20.

Emocionado hasta las lágrimas, ‘Nole’ agradeció el enorme apoyo del público de Nueva York durante el juego con un sentido mensaje en la ceremonia de premiación.

“Me gustaría decir que aunque no he ganado el partido, mi corazón está lleno de alegría y soy el hombre más feliz del mundo porque ustedes me han hecho sentir especial en la cancha”, dijo Djokovic.

“Nunca me he sentido así en Nueva York. Me han emocionado y les veré pronto”, dijo el serbio antes de levantar la bandeja del subcampeón con una sonrisa.