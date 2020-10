Cancún, 29 de octubre.— Más de un año después de su más reciente pelea, la mexiquense Mariana “Barby”Juárez retornará a la actividad para realizar con la décima defensa del título de peso gallo que reconoce el Consejo Mundial de Boxeo (CMM) ante ,la duranguense Yulihan “Cobrita” Luna, sin olvidar que tiene retos pendientes por cumplir.

Fue el 12 de octubre de 2019 cuando la “Barby” sostuvo su más reciente combate ante la argentina Carolina Raquel “Turca” Duer para cerrar un año de éxitos y de grandes planes para el que está por terminar, pero la pandemia obligó a cancelar su pelea con “Jackie” Nava.

Tampoco pudo retar a Yamileth “Yemi” Mercado por el cetro de peso supergallo del CMB.

“Estoy feliz de regresar al ring, será una pelea fuerte ante la ‘Cobrita’, quería una rival con un nivel bueno, yo la elegí. Después de no ver boxeo, mínimo que regresemos con buenas peleas”, expresó.

Se dijo confiada en que su preparación y lo que ha hecho la sacará avante y aseguró que ha trabajado mucho, pese a la pandemia.”Tengo el gimnasio en casa, no he descuidado nada, me mantengo activa, un poco desesperada porque esta pelea se planeó hace cuatro o cinco meses, estaba ansiosa de que se volviera a realizar. Estoy feliz de volver al ring”, dijo Mariana.

También mencionó que la velada, organizada por las promotoras "Cancún Boxing", "Promociones del Pueblo" y "Boxing Time Promotions", es significativa, pues será la primera con aficionados desde la pandemia.