Después de una semana que Chivas perdió ante América el Clásico Nacional, el capitán del conjunto rojiblanco Jesús Molina, salió a dar la cara y defendió el proceso que ha tenido Víctor Manuel Vucetich, hasta el momento, y dijo estar en contra de cortar procesos.

“No lo creo porque todos los técnicos que han llegado han tenido éxitos y creo que pasa más por un tema de ser autocríticos, analizarte como jugador, saber qué haces bien y mal. No podemos llevarnos entre las patas a tantos técnicos exitosos, Víctor es exitoso como lo es Luis Fernando, no creo que cortar procesos sea lo más indicado, Víctor trabaja día a día por el bien del equipo, dentro y fuera de la cancha”, compartió.

Pese al lugar que tienen en la clasificación general, no todo está perdido y hay un pequeño margen para sumar puntos. Es por eso que en el Guadalajara no tiran la toalla, así lo dejó en claro Molina.

“Hay que levantar la cara, quedan seis partidos para que finalice el torneo y depende de nosotros calificar. Se han acabado las palabras, la afición está cansada, nosotros mismos nos cansamos de dar las mismas respuestas, debemos hablar en la cancha, no hemos hablado como deberíamos. Estamos en deuda, no lo ocultamos, lo más fácil sería tirar la toalla, pero no somos jugadores mediocres y fracasados para hacerlo. Tenemos capacidad porque lo veo día a día, de revertir esta situación”, fue directo Molina.