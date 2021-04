De acuerdo al periodista Mike Coppinger del sitio web The Athletic, el 5 de junio de 2021 se llevará a cabo la tan esperada y polémica pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul.

La misma fuente señala que el combate entre el boxeador que ganó cinco títulos del CMB y la celebridad de Youtube será transmitido por Showtime a través del sistema PPV.

Esta pelea de exhibición estaba programada para febrero; sin embargo, se postergó porque el equipo del influencer tuvo algunos problemas con el del pugilista.

Sources: Floyd Mayweather-Logan Paul exhibition will be carried by Showtime PPV and is planned for June 5. Mayweather can’t weigh more than 160 pounds; Paul 190. Will compete with Teofimo Lopez-George Kambosos undisputed lightweight title tilt on Trillerhttps://t.co/rj1QE2MhWd

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) April 22, 2021