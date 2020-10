Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se verán frente a frente por primera vez en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

En el sorteo realizado el jueves, el Barcelona de Messi quedó en el segundo bombo y la suerte le deparó toparse con la Juventus de Cristiano. El campeón de Italia fue uno de los ochos máximos preclasificados.

Cristiano, de 35 años, y Messi, de 33 años, mantuvieron una larga rivalidad en la Liga de España cuando el astro portugués militó con el Real Madrid. Pero nunca se habían tenido que enfrentar tan temprano en el máximo torneo de clubes de Europa.

