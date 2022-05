Mérida, 2 de mayo 2022.- Para definir a los Tigres de Quintana Roo, quien mejor que doña Linda Margarita Burgos Metri, la jefa de la manada, que no dudó en señalar que son un equipo con la esencia de un toro, el de su esposo Fernando Valenzuela, que no se cansa en inculcar jugar como a él le tocó jugar, de entrega y pasión, de nunca rendirse.

Aunque por cuestiones de trabajo con la organización de los Dodgers de Los Ángeles, su esposo no puede estar siempre con los Tigres, indicó que está pendiente del equipo, incluso se la pasó con ellos parte de la pretemporada que realizaron en Mazatlán, Sinaloa.

“Cada vez que puede habla con los peloteros, les da consejos, los apoya, les ofrece toda esa experiencia adquirida a lo largo de 17 temporadas en las Grandes Ligas”, señaló.

“A pesar de que dejó de jugar hace ya muchos años, promueve ese béisbol que le tocó jugar, de entrega, lucha, determinación. Ese es el juego que a él le gusta y que también disfruta la gente”, añadió la profesora yucateca.

Agradeció a los aficionados de Puebla, Quintana Roo y de otros estados que siempre los apoyan, están pendientes del equipo y por ello todo el tiempo se la pasan trabajando para que se sientan orgullosos de los Tigres.

Entrevistada en el marco de la serie que jugaron los Tigres en Mérida, destacó que estos encuentros son los que disfruta la gente

Esa es la máxima satisfacción de la familia Valenzuela, esa es su esencia, dar oportunidad a los jóvenes, que hoy ven a sus ídolos y quieren llegar a ser como ellos.

Al abundar de este conjunto, manifestó que es un equipo balanceado, con peloteros de experiencia como Olmo Rosario, Ronnier Mustelier y Reynaldo Rodríguez y jóvenes que vienen empujando fuerte.

“Al juntarse esa combinación tenemos un equipo explosivo”, enfatizó, mientras pedía disculpas para tomarse una foto con sus hermanas a la entrada de la zona VIP del Kukulcán.

“Nosotros no vamos a plagarnos con puro ex grandes ligas, aquí en la organización la prioridad es la juventud, esa es nuestra misión y no lo vamos a cambiar. Seguiremos desarrollando peloteros, buscando talento, el cual hay en todos lados del país”, señaló. (Infoqroo)