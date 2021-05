El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, dio a conocer los acuerdos firmados durante su primera Asamblea de Dueños. Entre ellos, quedó confirmada la fecha de inicio del Torneo Apertura 2021, la reducción del número de extranjero en los equipos, la reorganización de cuatro categorías en las fuerzas básicas y un plan para mejorar el incremento del tiempo efectivo en los partidos.

¿Cuándo inicia el Apertura 2021?

La nueva temporada de la Liga MX arrancará el 22, 23, 24 de julio y las primeras 3 jornadas se jugarán sin seleccionados.

No se reprogramarán partidos por convocatoria a la Selección Mexicana.

Fuerzas básicas

Se reorganizan en nuevos grupos de edad: Sub, 20, Sub 18, Sub 16 y Sub 14.

En todas las categorías se aplicará la Regla de Menores.

Mejora del espectáculo

Incrementar Tiempo Efectivo de juego en 15%

5 cambios por partidos en 3 momentos incluyendo medio tiempo.

10 jugadores a la banca y 2 sustituciones por conmoción.

Se elimina posibilidad de reducción de tarjetas. Con 5 cartones preventivos serán sancionados.

Se amplían registro y transferencias de los jugadores.

Número de extranjeros

Se reducirán de 11 a 10 jugadores No formados en México (NFM) para salir a la banca.

Si no se llevan 10 jugadores suplentes a la banca, no se podrán utilizar los 10 jugadores NFM.

Liga MX Femenil

Registro de 2 jugadoras extranjeras.

Registro o sustitución por maternidad de una jugadora durante toda la temporada como lo solicitó la FIFA.

Creación de Fuerzas Básicas Sub 17.

Reducción de multas para los tres últimos lugares

Reducción del 33 por ciento de las multas. El monto total era de 240 millones de pesos. A partir de la siguiente temporada, se descontarán 80 millones de pesos.

Así, las cantidades quedaron definidas de la siguiente manera:

80 mdp al último lugar.

47 mdp al penúltimo.

33 mdp al antepenúltimo.