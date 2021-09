Raúl Jiménez volvió a ser titular con el Wolverhampton en la derrota del equipo contra el Brentford, recién ascendido y que por primera vez juega en la Premier League, máxima categoría del futbol de Inglaterra. La caída fue por 2-0 y el mexicano se llevó las risas al fallar una jugada que debió ser de lujo.

El delantero surgido de las Águilas del América volvió a ser tema de conversación ante la posible negativa de su equipo para prestarlo a la Selección Mexicana, después de las restricciones del Reuno Unido por la pandemia de Covid-19, en la cual los jugadores que vuelvan de los partidos con sus selecciones deberán guardar una cuarentena de 10 días.

Pero la mañana de este sábado, el jugador mexicano tenía acción con su equipo en la Jornada 5 de la Premier League, en la que recibirían la visita del Brentford, un rival que parecía a modo por su inexperiencia en el máximo circuito inglés, pero la sorpresa llegó al Molineaux Stadium, donde los Wolves cayeron por 0-2.

Raúl Jiménez fue titular, y jugó todo el partido, pero siguió con la sequía de goles en la actual temporada, después de anotar un par de dianas durante la pretemporada del equipo, el hidalguense no ha encontrado el arco en competencia oficial, aunque cuenta con el respaldo de su entrenador, Bruno Lange, quien aseguró que aporta más que goles al equipo con su forma de juego.

Durante el encuentro contra el Brentford, el delantero mexicano hizo un desborde sobre la banda izquierda, buscó centrar en carrera a velocidad pero, aunque pudo hacerlo con pierna izquierda, decidió hacerlo de derecha, con una rabona como recurso.

Esa jugada la tiene bien hecha el futbolista, que antes de su fractura en el cráneo realizaba con efectividad este tipo de pases o disparos, pero en su vuelta a los campos no la había intentado sino hasta ahora, aunque con resultados muy diferentes.

El intentar centrar y ejecutar la rabona, Jiménez no le pegó a la pelota y terminó por caer al césped, en lo que incluso pudo terminar con una lesión al intentar golpear de esta manera el esférico. La transmisión de televisión captó el momento y repitió la escena que pasó de ser un lujo a dejar en ridículo al jugador.

‘Hmmm I think I’ll bring Raul Jimenez into my #FPL side. He’s a good player and due a goal…’ pic.twitter.com/3t9llXgbf9

— Chris Simmons (@chrissimmons75) September 18, 2021