El boxeador Saúl Canelo Álvarez interpuso una demanda por incumplimiento e interferencia intencional de contrato contra la promotora Golden Boy Promotions, Oscar de la Hoya y la plataforma de streaming DAZN.

Lo suma que reclama por daños es de USD 280 millones, de acuerdo con el portal Boxing Scene (con el tipo de cambio actual serían alrededor de 762 millones de pesos).

El recurso legal lo interpuso en una corte de Los Ángeles, Estados Unidos, porque dichas compañías no le han asignado una pelea desde noviembre del 2019.

Uno de los argumentos del mexicano es que debía pelear dos veces al año (fines de semana correspondientes al 5 de mayo y 16 de septiembre), por lo que obtendría USD 35 millones, según información de Boxing Scene . En la demanda se indica que a pesar de los éxitos del peleador, tanto DAZN como Golden Boy Promotions no han cumplido y señala que ambas empresa han violado sus respectivos contratos, lo cual ha causado un daño por USD 280 millones.

En junio, Golden Boy informó que Saúl estaba dispuesto a pelear sin público en septiembre, para ese momento la empresa no definia sede y oponente.

El 2 de noviembre fue la última ocasión en la que subió al ring y derrotó por nocaut a Sergey Kovalev. El siguiente combate de Álvarez se programó para el 2 de mayo, función que se canceló por la emergencia sanitaria de coronavirus y quedó prohibido realización de eventos deportivos, desde entonces sólo se han mencionado posibles fechas para que regrese al ring, pero ninguna de manera oficial.

DAZN había ofrecido al deportista pagarle menos de la mitad de lo que le correspondía por pelea y en la demanda se indica que ninguna de la empresa realizó propuestas alternativas. La plataforma de streaming propuso pagar hizo una oferta al pugilista , pero se argumenta que fue menos que la garantía contractual, de acuerdo con información del mismo portal.

En un comunicado de prensa, Canelo, como es apodado el boxeador, explicó: “Interpuse la demanda, para volver al ring y darle a mis fanáticos las peleas que se merecen”.

Soy el número uno libra por libra en el mundo. No tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a dejar que las fallas de mi plataforma de distribución o promotores me mantengan lejos del ring