Aunque parecía que las cosas le empezaban a salir al conjunto blaugrana, este miércoles han sufrido un revés difícil de superar: Ousmane Dembélé se negó, nuevamente, a renovar su vínculo con el club. De acuerdo a medios españoles como Sport y Mundo Deportivo, el jugador ya tenía todo arreglado para estampar su firma en el nuevo contrato, sin embargo, las cosas han cambiado en las últimas horas.

Según reporta el periodista español, Gerard Romero, en la última reunión que tuvieron el agente y el club este miércoles, las cosas llegaron al peor punto posible para los culés. Romero señaló que el representante exigió unas cifras que los azulgranas no pueden pagar.

Por otro lado, Fabrizio Romano comenta que el entorno del delantero galo no volverá a hablar con los catalanes si no le llegan al precio, por lo que parece que el futuro de Ousmane está, ahora más que nuca, fuera de Can Barça, ya que a partir de enero puede llegar a un acuerdo para arribar gratis a cualquier equipo.

La nueva operación salida

Por otro lado, el equipo le está buscando equipo a Coutinho y Lenglet. Los azulgranas necesitan sacar futbolistas de la plantilla para inscribir a Ferran Torres, sin embargo, la única forma de hacerlo es con la salida de jugadores.

El Arsenal está muy interesado en la situación de Coutinho y, según Sport, el Barcelona daría todas las facilidades para que el brasileño llegue a Londres. Lenglet, por su parte, también llama la atención en la Premier League, aunque ningún equipo ha ofertado de forma seria por él.