Rachel Bush, esposa del safety de los Buffalo Bills, Jordan Poyer, realizó una grave denuncia en sus redes sociales al acusar a varios aficiones de los Kansas City Chiefs de acosarla durante el juego de Campeonato de la Conferencia Americana del pasado domingo.

Kansas City Chiefs venció a los Bills el pasado domingo por 38-24 en su estadio Arrowhead para lograr el pase al Super Bowl LV. Sin embargo, no todo fue de buenas en este partido.

Es que Rachel Bush, quien se encontraba en el estadio apoyando a su esposo Poyer, fue víctima de varios comentarios de acoso por parte de algunos aficionados de los Chiefs. La denuncia la realizó junto a varios comentarios en redes sociales.

“NUNCA me he metido en esto con los fans, pero Dios santo… Irrespetuoso… Vergonzoso…”, fue uno de sus tuits. Luego siguió: “La mayoría de las cosas sin clases que he visto… Incluso los fanáticos que los rodean están avergonzado”.

Pese a que borró una buena parte de los comentarios que fue publicando en su cuenta de Twitter, Rachel Bush aclaró a qué se debieron y reportó el acoso:

For the record too since I know articles will be written lol- not all chiefs fans are awful lol- some were so nice!..just the ones behind me directly harassing us were 👎🏽😅 the rest of their own surrounding fan base was even embarrassed so that’s that lol

— Rachel (@Rachel__Bush) January 25, 2021