LANDERNEAU, Francia.- El Tour de Francia anunció su intención de denunciar a la espectadora que originó la multitudinaria caída producida a 45 kilómetros para meta de la primera etapa, en Landerneau.

Los organizadores insistieron en el respeto a las reglas de seguridad hacia los corredores del Tour, víctimas de dos caídas en la última media hora de carrera.

“Hagamos posible que el espectáculo no sea estropeado por comportamientos inadmisibles por parte de una ínfima minoría de espectadores”, añadió el director adjunto del Tour.

Pierre-Yves Thouault recordó la obligación de permanecer fuera de la carretera, no cruzarla, y no hacerse selfies.

