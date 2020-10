Con el final de la fase regular del Guard1anes 2020 a la vuelta de la esquina, el repechaje también se aproxima y son varios equipos los que buscan un boleto para él o en el caso de América, evitarlo al quedar entre los primeros cuatro lugares de la tabla general. A decir del técnico Miguel Herrera, este formato no tiene nada que ver con la competencia deportiva y está más enfocado a beneficiar económicamente a televisoras y patrocinadores.

Pese a que hoy su equipo está en quinto lugar y se quedaría sin derecho al pase directo a la fiesta grande, Herrera descartó tensión en su escuadra, por el contrario, celebró el regreso de sus dos defensas centrales para encarar de mejor manera los últimos juegos de la campaña y una hipotética fase final.

“Tensión no hay. Estamos con la idea de ganar. No se hace mal juego en León. Desafortunadamente no sumamos puntos. Recibimos goles por distracciones, pero el equipo recupera a los centrales y es más sólido. Estamos a dos del segundo lugar y no vemos diferencia”, comentó.