Marc Crosas es un firme defensor del fútbol mexicano y así lo viene demostrando en sus opiniones en redes sociales. En esta ocasión, el exfutbolista de FC Barcelona, Santos Laguna y Cruz Azul ironizó con la Copa Libertadores y fue fulminante con la actuación del Palmeiras, en la semifinal de vuelta que jugó ante River Plate.

El ‘Verdao’ y el ‘Millonario’ disputaron la semifinal de vuelta de la Copa Conmebol Libertadores en Brasil. Los brasileños tenían ventaja de 3-0 por el triunfo en la ida. Sin embargo, River no bajó los brazos y casi logra la épica, pero el 2-0 no le alcanzó para igualar la serie. Así, Palmeiras se convirtió en el primer finalista, a la espera de lo que ocurra en la otra semifinal entre Santos y Boca Juniors.

La actuación de Palmeiras fue muy mala a pesar de tener una amplia ventaja en el resultado global de la serie. En esto se centró Marc Crosas para volver a ser lapidario con el fútbol sudamericano y más en específico con la Copa Libertadores, en una publicación en Twitter.

“Si el desastre y despropósito de Palmeiras hoy, pasa en un Columbus Crew VS LAFC de la MLS, lo hacemos viral y nos burlamos todos durante una semana seguida. PERO LA LIBERTADORES ES EMOCIONANTE Y DIVERTIDA. (… y no, no estoy comparando)”, expresó el actual comentarista de TUDN.

No es la primera vez que Crosas se la agarra con el fútbol sudamericano, ya que hace algunos días también le apuntó al Superclásico argentino entre River y Boca. “Entiendo la necesidad de volver a competir en Libertadores como un tema de prestigio. Sólo eso. Viendo el Boca – River me queda claro que nuestro fútbol es muchísimo mejor que el de ellos. SOBREVALORADÍSIMO”, expresó, en referencia a la posibilidad también de que los equipos mexicanos vuelvan a jugar la Copa Libertadores.

Marc Crosas divide opiniones en redes

Las declaraciones de Marc Crosas han tenido opiniones divididas. Mientras en Sudamérica están que revientan por las palabras del exfutbolista, algunos más de este lado coincidieron en sus palabras. Tal es el caso del periodista de ESPN, Paco de Anda.

“Lo he dicho siempre Marc, esa vieja y triste costumbre de ver todo lo de afuera genial, asombroso, innovador, etc. para después “matar” sistemáticamente lo que tenemos cerca, refleja la incapacidad y nula objetividad de algunos…”, manifestó.

En tanto, otras opiniones buscaron diferenciarse de las palabras del exjugador incluso llegando hasta la burla con memes.

