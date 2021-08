El desprecio de Jonathan dos Santos por el América ha llegado a tal grado, que pretende mejor acabar su carrera con el LA Galaxy o incluso las mismísimas Chivas Rayadas del Guadalajara, que con las Águilas.

Así lo reconoció el hermano de Giovani e hijo del brasileño Geraldo Francisco dos Santos Javier, mejor conocido como ‘Zizinho’, quien a pesar de haber sido americanista de corazón y tratar de arraigarle su amor por el equipo de Coapa durante toda su vida a sus hijos, ‘Jona’ no pretende seguir su ejemplo.

“No estaría nada mal. La verdad, siempre he dicho que me hubiera encantado jugar en el América. Es cierto que es mi último año de contrato en el Galaxy, pero también siempre he manifestado que mi deseo es quedarme en el Galaxy por el resto de mi vida, me encantaría retirarme aquí. Disfruto el presente”, afirmó el seleccionado mexicano y también embajador de la empresa de videojuegos Konami.

¿Al odiado rival?

En exclusiva para ESPN Digital, el delantero incluso fue más allá al no descartar culminar su carrera incluso con el odiado rival Chivas, al comentar entre broma y broma con el también seleccionado mexicano Efraín Álvarez que “nunca digas no, eso aprendí, que nunca digas no, porque nunca sabes en dónde vas a terminar, pero no creo (ir al Rebaño)”.

Una decisión algo extraña de un jugador cuyo padre y hermano jugaron y compartieron su amor por las Águilas del América, equipo que no sólo impulsó la carrera de ambos, sino que esperaba la llegada de ‘Jona’ a sus filas.

Con la mira en Qatar

“Quería jugar en el América, pero ahora mi deseo es retirarme en el Galaxy”, retieró el delantero de la escuadra angelina, quien también habló de sus aspiraciones con la Selección Mexicana: ir al Mundial de Qatar 2022, porque en Rusia 2018 “es como si no hubiera estado”.

“Es un sueño, ojalá se pueda dar. Fui al Mundial de Rusia, pero no jugué. Para mí es como si no hubiera estado en ese Mundial, porque no jugué. Para un jugador lo importante es jugar y tener el sueño completo. Me queda un año, me voy a preparar y ojalá pueda estar para buscar el quinto partido, algo que México está esperando”, culminó el mediocampista del Tri.