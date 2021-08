Michael Jordan sabe que la grandeza cuesta y por ello no escatimó en gastos en sus vacaciones por Europa junto con su esposa cubana Yvette Prieto y un grupo de amigos y colaboradores, pues incluso se dio el lujo de alquilar un yate en 1.2 millones de dólares por la semana y comprar 25 botellas de tequila… ¡a 4 mil billetes verdes cada una!

Sin importar que el año pasado perdiera unos 400 millones de dólares a causa de la pandemia, ‘Su Majestad’ llamó la atención en Croacia por su opulencia y despilfarro, luego de aterrizar en Split y de ahí dirigirse a la costosa embarcación, que ya los esperaba para ir a dar un paseo por la costa oeste de Riva.

Costosa herencia

Obviamente, al verlo todos los paparazzis y curiosos sacaron sus cámaras para dejar registrado el paso del mejor jugador de basquetbol de todos los tiempos, a quien los 1.2 millones de dólares por una semana en el bote O’Pari no le afectan, ya que su fortuna se calcula en unos mil 900 millones que gasta sin problemas en un avión, yate, mansiones y caprichos como el tequila Clase Azul Plata.

Cada botella de dicha bebida alcanza en el mercado los 4 mil dólares cada una, por lo que el dueño de los Charlotte Hornets habría gastado unos 100 mil billetes verdes en esa cara adicción, heredada por su exesposa Juanita Vanoy, quien nació en Chicago, Illinois, pero es de origen mexicano.

¿Reunión con Kukoc?

Como sea y a pesar de que Michael no suele hacer muchas apariciones públicas, su presencia en Croacia fue todo un acontecimiento. El ex estrella de los Chicago Bulls destacaba por su altura entre toda la muchedumbre de curiosos, quienes no perdieron oportunidad para tratar de acercársele para pedirle un autógrafo o quizá hasta una foto, aunque ‘Air’ nunca descendió de la embarcación.

Luego de casi 20 años de retiro, Jordan visitó Croacia quizá para reunirse con su amigo y excompañero Toni Kukoc, quien de seguro ya sabe de su presencia en su país y que no dejará pasar la oportunidad de revivir algunas de sus viejas glorias de la época dorada de los Bulls.