El 7 de mayo de 2022 Saúl Álvarez tuvo uno de los retos, así como uno de los resultados más difíciles en su carrera. Luego de su avasallador paso por las 168 libras, donde unificó todos los títulos de la división por la vía del nocaut, el boxeador tapatío se vio superado por el campeón defensor de las 175 libras Dmitry Bivol. Aunque la victoria fue por la vía de las tarjetas, el mexicano fue blanco de las críticas, pero el ruso salió en su defensa.

Durante la emisión del show semanal DAZN Boxing Show, el campeón invicto avalado por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) se mostró empático con el Canelo Álvarez. Lejos de arremeter en su contra, como Caleb Plant y Billy Joe Saunders lo hicieron antes de subirse al ring, Bivol reconoció el legado que ha construido a lo largo de su trayectoria y que lo ha catapultado a la élite del boxeo mundial.

“Todavía tiene cuatro cinturones y es campeón en cuatro categorías de peso. Es un gran peleador y todavía es una leyenda. Los que odian a Canelo lo están odiando ahora, pero sigue siendo uno de los mejores. Yo lo respeto”, fue la declaración de Bivol rescatada en el perfil verificado de Twitter del periodista especializado en boxeo Michael Benson.

Dmitry Bivol on Canelo Alvarez getting criticised after their fight: "He still has four belts and he is a champion in four weight classes. He's a great fighter, he's a legend still. Canelo's haters are hating now, but he's still one of the best. I respect him." [@DAZNBoxing Show]

